Automechanika Frankfurt 2022. Главные тренды и участие украинских компаний

После перерыва в проведении форума с 2018 года из-за COVID крупнейшая европейская выставка Automechanika Frankfurt посвященная запчастям и автосервису вновь состоялась. Выставка Automechanika Frankfurt 2022 прошла во Франкфурте на Майне с 13 по 17 сентября. В ней участвовало 2804 компании из 70 стран мира. И хотя у нас в стране идет война, и даже в такое время ряд украинских компаний смогли показать на выставке свою продукцию.

Не обошлось и без участия звезд. Выставку Automechanika Frankfurt 2022 посетили Ральф и Давид Шумахеры.

Тренды и новинки

Безусловным мейнстримом является тема электромобильности, которая охватила не только производителей новых автомобилей, но и производителей комплектующих, запасных частей, смазочных материалов и оборудования для обслуживания электромобилей. Да и посетители проявили большой интерес к технологиям электромобильности, объединенным в единую тематическую зону Innovation4Mobility. В этой выставочной зоне были охвачены такие темы как аккумуляторные технологии, альтернативные системы привода, водород, солнечные технологии, электронная коммерция и другие сопутствующие технологии.

Также в направлении повышения эффективности было много новинок среди производителей запчастей, ориентированных на афтермаркет. В частности, одно из направлений это изготовление более эффективных и экономичных ламп главного освещения.

Philips

Компания Philips представила линейку LED ламп, обладающих рядом преимуществ. Так, благодаря технологии Luxeon, эффективность освещения выше, чем у обычных ламп накаливания от 160% (модель Philips Ultinon Pro5100) до 350% (модель Ultinon Pro9100). При этом новые лампы также имеют гораздо больший ресурс. Жизненный цикл LED ламп составляет от 2000 часов работы (Ultinon Pro3022) до 5000 часов (Ultinon Pro9100). Эти лампы имеют новый компактный дизайн, облегчающий их установку в большинство автомобилей. В Украине новинки будут доступны уже с октября.

«Philips Ultinon Pro5100 – это экономичные, высокоэффективные лампы, с которыми мало какие лампы на рынке могут сравниться по яркости и долговечности» – сказал Жак Ле Берр, старший директор направления Лампы и Обновление Светодиодов LED в компании Lumileds.

Электрификация повлияла и на производителей смазочных материалов. Как именно меняется продукция компаний, занимающихся выпуском масел и технических жидкостей, мы попросили прокомментировать представительницу Wolf Oil Corporation.

Екатерина Стрельцова Региональный маркетинг менеджер Wolf Oil Corporation NV

“Электрификация – глобальный тренд. К примеру, в 2021 году в мире насчитывалось 5,5 млн гибридных авто, а к 2027 году их количество ожидается уже на уровне 30 млн. Как бренд, ориентированный на инновации, мы не можем быть в стороне от такого движения. В этом году мы привезли сразу несколько новинок. Продукты для гибридов самые массовые. Сейчас в нашем портфолио насчитывается 45 разнообразных продуктов, которые покрывают 100% парка гибридных автомобилей и позволяют обслуживать все узлы таких автомобилей с продуктами Wolf.

Также мы представляем новую линейку Electrum для полных электромобилей. Планируется, что к 2035 году производство авто с ДВС в Европе будет прекращено. Мы должны быть к этому готовы. Wolf разработала линейку продуктов для электромобилей. Конечно, смазка для двигателя им не нужна, но в них есть редуктор/коробка передач, нужна жидкость для системы охлаждения батарей, смазочные материалы для разных узлов и, конечно же, тормозная жидкость. Поэтому мы позаботились о том, чтобы и нынешние и будущие владельцы электрокаров могли найти все необходимое в линейке продуктов бренда Wolf.”

Украинский бизнес на Automechanika Frankfurt 2022

Одна из них “АЛЬФА ФИЛЬТР” из Черкасс. Компания специализируется на производстве фильтров и фильтрующих элементов для легковых и грузовых автомобилей, сельскохозяйственных машин и спецтехники. Ассортимент продукции составляет до 1000 наименований.

На другом стенде было представлено сразу несколько брендов. Biodur Sp. z o.o представил антикоррозионные декоративные краски с молотковым эффектом. А под брендом NEW TON харьковская компания представила линейку аэрозольных красок.

КОЛОР С.И.М. – производитель лакокрасочных материалов из города Клевань Ровенской области показал свои краски, предназначенные для разметки дорог и аэропортов, покраска автомобилей, лаки, краски для дерева и аэрозольные краски.

Также на немецкой выставке был представлен стенд совместного немецко-украинского предприятия «ДРАКЕНБЕРГ», расположенного в Хмельницком. Оно специализируется на производстве автомобильной химии: средств для бесконтактной мойки авто, ухода за пластиком салона, отделкой салона, кондиционера для резины и пластика.

JV YUKOIL из Запорожья – популярный украинский бренд автомобильных масел, который уже более 20 лет работает в Украине и на импорт. Под брендом YUKO продают широкий спектр различных продуктов: моторные, трансмиссионные и пластические масла, масла для гидравлических систем, антифризы.

«Резинопласт» – производитель резинотехнических деталей с Днепропетровщины, а именно города Покров. С 2006 года предприятие занимается полным циклом производства резинотехнических изделий разной сложности и большим цехом металлообрабатывающего оборудования.

«МЕГАТЕКС ИНДАСТРИАЛ» – производитель свинцово-кислотных стартерных аккумуляторных батарей из города Староконстантинов. Мегатекс является производителем высококачественного марочного свинца и свинцовых сплавов, а также производителем свинцово-кислотных стартерных аккумуляторных батарей в Европе. Компания представила аккумуляторные батареи под брендом A-Mega.

Производитель оборудования для автосервиса из Харькова представил диагностический стенд и тестеры для диагностики стартеров, генераторов, компрессоров кондиционеров, электро- и электрогидравлических усилителей руля, а также диагностики электромобилей.

Хмельницкий производитель оборудования для автосервиса, который специализируется на разработке и производстве дизельного диагностического оборудования для различных автомобильных систем.

«Сторм Груп Украина» находится в Закарпатской области. Компания является владельцем серии частных брендов автохимии, автокосметики и аксессуаров. Гамма продуктов широкая. От автохимии, типа антифриза, средств для снятия битума с лакокрасочного покрытия авто до автомобильных пылесосов, канистр для топлива и других полезных вещей.

Во Львове разместился производитель автохимии, автокосметики и аксессуаров Winso. Среди продукции Winso освежители воздуха для салона авто, средства по уходу за салоном, средства для удаления ржавчины, антифриз. Среди новинок светодиодные и ксеноновые автомобильные лампы, салфетки по уходу за кузовом авто.

Украинский бизнес стойко держится, но само его существование по прежнему возможно благодаря усилиям ВСУ. Каждый делает свой вклад в победу Украины! Вместе выстоим!