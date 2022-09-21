Для компактного Hyundai i10 подготовили первое обновление (фото)

Актуальное поколение компактного хэтчбека Hyundai i10 вышло на рынок в 2019 году и уже устарело. Для того, чтобы модель вновь стала конкурентоспособной, компания подготовила для нее первый масштабный фейслифтинг.

Прототипы сити-кара уже выехали на тесты, где и были замечены фотошпионами. Они покрыты плотным камуфляжем, поэтому рассмотреть изменения не удалось. По данным инсайдеров, Hyundai i10 приведут в соответствии с другими моделями компании. Он получит переработанные бамперы, модернизированную светодиодную оптику и новую решетку радиатора.

Ожидается, что хэтчбеку обновят салон, добавив в его оснащение новую цифровую приборную панель и современную мультимедийную систему. В отделке будут использованы более качественные материалы. Предположительно, моторная гамма останется без изменений. Электрифицированных версий не ожидается.