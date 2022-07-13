Новости «Авто ВАЗ» продает недвижимость в Тольятти — что не так с крупнейшим автоконцерном России

На продажу выставлено 18 объектов на общую сумму 1,2 млрд руб

Российский «АвтоВАЗ» избавляет от объектов недвижимости. Ранее концерн продал опытно-промышленное производство, где собирали редкий и мелкосерийные образы Lada, в том числе пятидверные «Нивы».

Сейчас появилась информация, о продаже 18 объектов недвижимости в Тольятти. В этом списке административно-бытовые корпуса, офисные и складские помещения, земельные участи и многое другое. Ориентировочная общая стоимость — 1,2 млрд руб.

По всей вероятности, на «АвтоВАЗе» сокращают расходы в свете проблем с производством, настигших концерн в результате экономических санкций. Свою роль в нынешней ситуации сыграл и уход из российского рынка Renault Group, крупнейшего акционера компании.

Из-за нехватки импортных комплектующих заводы «АвтоВАЗа» простаивали практически всю весну. Восстановить производство удалось только в начале июня, да и то не всех моделей. На данный момент собирают только «упрощенные» версии Granta и Niva без подушек безопасности и ABS.

Как сообщается, по итогам 6 месяцев 2022 года продажи «АвтоВАЗа» сократились на 63% по сравнению с тем же периодом прошлого года. С нетерпением ждем, что будет дальше.