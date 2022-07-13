В Украине возобновила работу крупная сеть АЗС

С сегодняшнего дня, 13 июля 2022 года, возобновила свою деятельность сеть метановых автозаправочных станций «Укравтогаз».

Как отметили в пресс-службе компании, реализация сжиженного газа населению будет вестись в 27 городах преимущественно в центральных и западных областях страны. В скором времени запустят в работу станции и в других городах, а именно в Виннице, Кременчуге, Шостке и Гайсине.

Возобновлена реализация сжиженного газа в ежедневном режиме с 07:00 по 19:00 в следующих городах:

Бердичев;

Борисполь;

Владимир;

Дрогобыч;

Дубно;

Житомир;

Звенигородка;

Ивано-Франковск;

Киев;

Кременчуг;

Львов;

Носовка;

Александрия;

Одесса;

Самбор;

Свалява;

Стрый;

Тернополь;

Ужгород;

Фастов;

Харьков;

Хуст;

Червоноград.

С понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00 будут работать АЗС в городах: