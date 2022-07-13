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В Украине возобновила работу крупная сеть АЗС
С сегодняшнего дня, 13 июля 2022 года, возобновила свою деятельность сеть метановых автозаправочных станций «Укравтогаз».
Как отметили в пресс-службе компании, реализация сжиженного газа населению будет вестись в 27 городах преимущественно в центральных и западных областях страны. В скором времени запустят в работу станции и в других городах, а именно в Виннице, Кременчуге, Шостке и Гайсине.
Возобновлена реализация сжиженного газа в ежедневном режиме с 07:00 по 19:00 в следующих городах:
- Бердичев;
- Борисполь;
- Владимир;
- Дрогобыч;
- Дубно;
- Житомир;
- Звенигородка;
- Ивано-Франковск;
- Киев;
- Кременчуг;
- Львов;
- Носовка;
- Александрия;
- Одесса;
- Самбор;
- Свалява;
- Стрый;
- Тернополь;
- Ужгород;
- Фастов;
- Харьков;
- Хуст;
- Червоноград.
С понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00 будут работать АЗС в городах:
- Долина;
- Полтава;
- Переяслав;
- Чернигов.