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ВСУ уничтожило понтонную переправу оккупантов (видео момента)
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Тест-драйв Volvo C40 Recharge: изучаем красоту и динамику шведского электромобиля
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Тест-драйв Nissan Qashqai 2022: бестселлер повышает класс
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Что из себя представляют многоосные грузовики Ginaf на украинских дорогах
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Jaguar E-Type с 800-сильным мотором ищет нового владельца
Событие
Все буде Україна – показан самый патриотичный КрАЗ
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Португальские пожарные доставили в Украину автомобили и спецоборудование
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Грузовик протаранил посольство РФ в Дублине (видео)
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В Украине появились новые дорожные знаки (фото)
ГБО
Что нужно знать владельцам авто с ГБО при выезде за рубеж
Топливо
В Украине намерены отменить акциз и НДС на топливо
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e-PRIAM – первая коляска с электродвигателем от CYBEX
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Безопасное путешествие с ребенком – что важно учитывать при выборе автокресла?
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Украинский фермер с захваченной боевой техникой стал героем мировых СМИ
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Украинским аграриям разрешили использовать сельхозтехнику без регистрации
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На что нужно обратить внимание при выборе детского автокресла
Новости
В отпуск на своем автомобиле: как сделать поездку безопасной
Рус Укр
Автоцентр Новости Автоимпортеры отдали все машины на нужды ВСУ и Нацполиции

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    Автоимпортеры отдали все машины на нужды ВСУ и Нацполиции
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