Автоимпортеры отдали все машины на нужды ВСУ и Нацполиции

ВСУ, ТРО и Нацполиция продолжают испытывать острую нехватку в автомобилях. На нужды армии уже передали более 1000 машин, но потребность все равно остается. Не остались в стороне и украинские дилеры, которые занимаются импортом новых транспортных средств в Украину. Они практически полностью разгрузили свои склады, отдав машины на нужды военных.

По словам генерального директора Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) Олега Назаренко, есть множество иностранных компаний, которые готовы передать ВСУ новые автомобили совершенно бесплатно. Однако ввезти их в нашу страну они не могут, так как не являются субъектами внешнеэкономической деятельности Украины.

Поэтому Назаренко обратился в профильные органы с просьбой, разрешить на период действия военного положения импорт автомобилей в страну без уплаты налогов. Но только в случае, если декларантом выступает автохозяйство МО или МВД.

«Зарубежные компании на границе передают автомобили представителям МО и МВД, а те декларируют их без уплаты налогов! Сертифицировать не нужно, регистрировать тоже и сразу бойцам!” – говорится в сообщении.