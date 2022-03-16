Michelin остановила производство шин в России

Также остановлен ввоз продукции французской компании на российский рынок

Известный французский производитель Michelin объявил о остановке деятельности в России. Речь идет о поставках продукции компании на российский рынок и остановке локального производства шин Michelin на заводе в подмосковном Давыдово.

Он был запущен в 2004 году и выпускал около 2 миллионов шин для местного рынка и стран Северной Европы. На предприятии работало примерно 750 человек, у которых из-за развязанной Путиным войны в Украине возникли проблемы с работой.

Это уже третий производитель шин за неделю, продукция которого станет недоступной для российских автовладельцев. 9 марта поставки в Россию и местное производство остановил Continental. К таким же мерам прибегла и японская компания Bridgestone, у которой имеется производство в российском Ульяновске. Конвейер предприятия остановится 18 марта.