"Автомобиль года в Украине": представляем номинацию "Легковой электромобиль"

Пока претенденты в акции “Автомобиль года в Украине 2022” набирают голоса общественного жюри – напомним, проголосовать вы можете на сайте autoroku.ua – “Автоцентр” продолжает знакомить вас с главными номинациями акции. Одна из них – “Легковой электромобиль”.

С каждым годом автомобили на электротяге становятся все более популярными и востребованными. В “электрическую гонку” уже активно включились все автопроизводители и новые модели появляются буквально каждый месяц! А мы с вами являемся свидетелями глобальной трансформации автомобильного мира, когда машины с классическим ДВС понемногу уступают место электромобилям. В некоторых странах этот процесс более глобальный, некоторые только сейчас начинают трансформацию. В Украине электромобили также становятся все более популярными и уже не являются экзотикой, как это было несколько лет назад. Поэтому в нынешней акции “Автомобиль года 2022” номинация “Легковой электромобиль” полностью отдельная и самостоятельная, не сгруппированная, например, с гибридными автомобилями, как это было ранее.

Номинация пока не такая массовая, как остальные, и в ней собрались четыре электро-модели – все новинки, представленные в Украине в 2021 году.

Audi e-tron GT – абсолютно новая модель, которая на данный момент носит статус флагманской. Спортивный седан, а скорее даже фастбэк, благодаря стремительному силуэту и ниспадающей линии крыши выглядит, как настоящий спорткар! И едет при этом соответственно: до первых 100 км/ч e-tron GT разгоняется за 4,1 секунды, а суммарная отдача двух электромоторов составляет 475 л.с. Конечно же, здесь полный привод, а еще пневматическая подвеска. Благодаря батарее на 93,4 кВт*ч автомобиль может проезжать до 488 км на полном заряде. А порт быстрой зарядки CCS 2 Combo готов принимать до 270 кВт, что позволяет восполнять запас энергии довольно быстро. Но если этих динамических характеристик кому-то будет мало, то в Audi подготовили версию RS, которая развивает уже 600 л.с. и которая почти на секунду быстрее в разгоне до “сотни”.

Hyundai IONIQ на рынке электромобилей уже не новичок, поэтому недавно он подвергся небольшому рестайлингу. Обновленный хэтчбек можно узнать по перелицованной передней части, которая получила новый рисунок оптики и дневных светодиодных огней, а также стилизованную решетку радиатора. В салоне теперь новая центральная консоль – этот элемент заметен с первого взгляда и сразу выделяет обновленный IONIQ. Но самое главное новшество – техническое. А именно батарея большей емкости на 38,3 кВт*ч, что позволило увеличить запас хода почти на 100 км по циклу WLTP. Вместе с этим электромобиль стал чуть мощнее и получил расширенный набор систем безопасности, объединенный под общим названием Hyundai SmartSense.

MINI Cooper SE – электрическая версия легендарной модели, которая внешне ничем не отличается от своего собрата с ДВС. Но если присмотреться внимательнее, то можно электроверсию можно отличить по другому лючку (за которым скрывается зарядный порт) и своим шильдикам. В пол кузова инженеры смогли интегрировать батарею емкостью 32,6 кВт*ч, что обеспечивает электрическому MINI запас хода в 234 км. Мощность электромотора в 184 л.с. сопоставима с 2-литровым бензиновым мотором, который в том числе предлагается для версии с ДВС.

И наконец четвёртый претендент в номинации “Легковой электромобиль” – Nissan LEAF. Один из самых известных и массовых электромобилей начал официально продаваться и в Украине. LEAF оснащается батареей на 40 кВт*ч и обладает “дальнобойностью” в 270 км по методике WLTP. Автомобили для украинского рынка оснащены зарядными портами CHAdeMo (быстрая зарядка) и Type 1 (он же J1772), а зарядных станций с таким коннектором в Украине довольно много (самих зарядных станций пока не касаемся – это тема для отдельных материалов).

Стоит отметить, что многие серийные электромобили сейчас являются первенцами не только на украинском рынке, но и для самих брендов. С их официальным выходом на рынок расширяется также функционал сервисных станций дилеров, а автолюбители активнее знакомятся с миром электромобилей.

За кого отдать голос – решать вам! А проголосовать можно на сайте autoroku.ua

Голосуйте и выигрывайте подарки, ведь организаторы и партнеры акции подготовили интересные и полезные автомобильные призы, которые разыграют среди всех проголосовавших:

50 литров моторного масла QUARTZ от TotalEnergies

талоны на 1000 литров топлива WOG

комплект шин Nokian Tyres

детское автокресло Eternis от Cybex

Голосование будет продолжаться до 31 января 2022 года.