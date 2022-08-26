Автомобили Dacia лишат популярных дизельных двигателей

Дизельные автомобили Dacia были и остаются бестселлерами на европейском рынке. Однако несмотря на коммерческий успех, компания вынуждена отказаться от этих моторов. Всему виной жесткие эко-нормы.

Румынская марка уже прекратила продажу в Европе популярных Logan и Sandero с 1,5-литровым дизельным агрегатом. Теперь она заявила, что следующий Duster также не будут оснащать этим двигателем. Эту модель предложат с бензиновыми, гибридными и двухтопливными (LPG) силовыми установками.

В компании отметили, что такой сценарий будет актуален до 2035 года. Затем Dacia намерена полностью отказаться от выпуска машин с ДВС и перейти на производство электромобилей. Ведь выпуск топливных автомобилей после введения экологического стандарта Евро-7 станет нерентабельным, сообщает издание Motor.es.