Автомобили Hyundai защитят от угона сканером сетчатки глаза водителя

Новая технология дополнит стандартные системы безопасности производителя

В Hyundai разработали новую противоугонную систему для автомобиля — сканер радужной сетчатки глаза водителя. Соответствующий патент зарегистрирован в патентном ведомстве США. Для аутентификации водителя система Iris использует инфракрасную камеру. При этом водителю придется снять солнцезащитные очки и убрать все препятствия, которые могут закрывать глаза. Кроме того, система может автоматически переместить мешающее обзору рулевое колесо и отрегулировать уровень освещения салона.

При активации Iris завести автомобиль удастся только после успешной проверки. Это может создать небольшие неудобства, если владельцев несколько. В этом случае придется отключать сканер, но в свете безопасности автомобиля лишней эта функция точно не будет. В сочетании с бесключевым доступом на основе телефона, сканер сетчатки может существенно улучшить существующую систему аутентификации Hyundai на основе отпечатков пальцев.

Распознавание радужной оболочки глаза является одним из золотых стандартов биометрической идентификации. В отличие от отпечатков пальцев, в этом случае идентификация производится бесконтактно. Это исключает проблемы с распознаванием отпечатков пальцев, например, из-за грязи и жира.

Сроки появление технологии Iris в серийных автомобилях компании пока не объявлены. Не исключено, что уже в ближайшем будущем она появится в списке доступных опций новых моделей Hyundai.