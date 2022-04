Чехия передала Украине САУ DANA и РСЗО RM-70 (видео)

Чехия продолжает поддерживать Украину в противостоянии российским оккупантам. Следом за БМП-1 и танками Т-72М она направила нашей стране самоходные артиллерийские установки DANA и реактивные системы залпового огня RM-70.

По данным издания Echo24, техника в количестве 40+ единиц уже передана ВСУ и успешно работает по вражеским целям. Это подтверждается короткими видео, снятыми в горячих точках нашей страны.

Отметим, что реактивные системы залпового огня РМ-70 по сути являются аналогами 122-мм БМ-21 «Град». Ее главное отличие заключается в том, что систему легче перезаряжать. Что касается 152-мм САУ DANA, то она имеет скорострельность 5 выстрелов в минуту, а дальность полета снарядов составляет 18 км. Наведение по БПЛА гаубицы осуществляется в автоматическом режиме.

#Ukraine : Our first glimpse of the RM-70 multiple rocket launcher systems recently delivered to the Ukranian army from Czech stocks. These MRLS are essentially variants of the traditional 122mm BM-21 “Grad”, and at least 20 have been transferred for use. pic.twitter.com/AwuX2uB3yK

#Ukraine:❗️ShKH vz. 77 DANA 152mm self-propelled howitzers are already in Ukraine – seems a batch of them was recently delivered from the Czech Republic. The amount of supplied howitzers is currently unknown, however as seen they are already deployed/tested by the Ukrainian army. pic.twitter.com/zGQPklmiwW

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) April 13, 2022