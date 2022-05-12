Автомобили могут стать роскошью для россиян

Март 2022 года стал худшим месяцем для автомобильного рынка России за последние 15 лет

Экономические санкции за военную агрессию против Украины создали целый ряд проблем на российском рынке. Одна из них — дефицит автомобилей, сформировавшийся в результате ухода из России целого ряда автомобильных брендов. Но и оставшиеся марки значительно урезали свои линейки. Ограничение предложения, в свою очередь, спровоцировало повышение цен. Например, российская LADA Granta подорожала в феврале больше чем в два раза. Ценник Kia Rio вырос на 400 тысяч руб., а Renault Duster прибавил в цене сразу 1 млн руб.

Таким образом, новые автомобили многим россиянам стали не по карману. В результате март 2022 года стал худшим для автомобильного рынка России за последние 15 лет. По мнению экспертов, к концу года падение этого сектора российской экономики составит 70%.

Запасы на автомобилей на складах заканчиваются, а новые поставки в ближайшее время не предвидятся. Популярные у россиян Renault, Skoda, Toyota, Nissan, BMW, Opel и Volvo ушли из России еще в начале марта. А местные автопроизводители остались без комплектующих. Например, АвтоВАЗ не сможет возобновить производство, как минимум, до конца мая. Из-за дефицита импортных комплектующих концерн планирует выпускать упрощенные версии своих автомобилей без привычных опций и некоторых систем безопасности.

Стабилизировать ситуацию рассчитывают за счет так называемого «параллельного импорта». То есть ввозить санкционную продукцию будут из третьих стран без ведома производителя. Таким образом на российский рынок планируют поставлять автомобили Jaguar, Land Rover, Mercedes-Benz, Lexus, Infiniti, Toyota, Volkswagen, Skoda, BMW, Renault, Audi, Nissan и других марок. Будет ли на такие действия россиян реакция со стороны производителей, покажет время.