Volkswagen выпустит электрокроссовер под маркой Scout

Volkswagen Group намерен возродить историческую марку Scout, под которой в 60-80-х годах прошлого столетия компания выпускала внедорожники повышенной проходимости.

По словам главы VW Герберт Дисс, имя Scout будут использоваться для электрических пикапов, кроссоверов и внедорожников. Прототипы первых моделей планируют показать в 2024 году, а на рынок они выйдет в 2026-ом.

Известно, что сборка электрокаров будет налажена в США. Где именно, пока в компании не уточнили. Возможно, для их выпуска будет построен новый завод. В качестве конкурентов новинок называют Jeep Wrangler, Ford Bronco и Land Rover Defender.

THIS IS FOR YOU – #USA! 🇺🇸🛻

⚡ We will produce an all-electric pick-up and rugged SUV

⚡ The strong Iconic brand #Scout get’s electrified

⚡ Production will start in 2026 pic.twitter.com/blZy8b0Z29

— Volkswagen Group (@VWGroup) May 11, 2022