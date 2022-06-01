Автомобили Toyota научили спасать людей

Японская марка разработала систему, способную распознать сердцебиение забытых в автомобиле пассажиров

Toyota представила технологию Cabin Awareness, которая способная спасти множество жизней. В частности, «забытых» в салоне детей и животных. Для их обнаружения используется вмонтированный в обшивку потолка радар миллиметрового диапазона. Он способен распознать дыхание и сердцебиение человека, в том числе и накрытого одеялом.

Радар улавливает микродвижения на трех рядах сидений, на полу автомобиля и в багажном отделении. На основе данных о размерах и положении обнаруженного объекта система определяет кого «забыли» — взрослого, ребенка или животное и информирует о находке. Для этого предусмотрено несколько вариантов уведомлений. Первый этап — это сигнал на приборной панели, следующий этап — аварийные огни и звуковой сигнал. В случае отсутствия реакции, Cabin Awareness отправит push-уведомление на смартфон водителя через приложение Toyota или SMS. Если все перечисленное выше не сработает, система свяжется с экстренными службами через Toyota Safety Connect.

Система позволяет настроить отправку сообщений родственникам и друзьям, а также подключить устройства «умного дома». Но инженеры Toyota работают над расширением возможностей связи с инфраструктурой и другими «подключенными» автомобилями.

На данном этапе технология Cabin Awareness проходит испытания. В этом Toyota помогает американская стартап-компания May Mobility. Оснащенные ею автономные минивэны Sienna курсируют в Мичигане. В дальнейшем географию поездок планируют расширять. Когда система спасения людей появится в серийных автомобилях, не уточняется.