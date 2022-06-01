FAW выводит на рынок конкурента Volkswagen Passat

В Китае седан второго поколения оценили от 25 тысяч долларов

Китайская автомобилестроительная компания FAW объявила предпродажи седана Hongqi H5 нового поколения. Начальная стоимость новинки — $25 425. Привлечь внимание к модели намерены рядом льгот. Например, при внесении залога в размере $300 ценник седана уменьшится на $750. Замена автомобиля той же марки позволит сэкономить $1200. Также предусмотрена возможность возврата «без причины» в течение 7 дней.

Hongqi H5 первого поколения представили на Пекинском автосалоне 25 апреля 2018 года. Первые официальные фото седана второго поколения появились в марте этого года.

Экстерьер автомобиля разработан в соответствии с новой фирменной стилистикой марки. В передней части кузова внимание привлекает массивная решетка радиатора с хромированными вертикальными ламелями и логотипом бренда по центру. По обе стороны от нее — узкие фары и большие воздухозаборники. На корме выделяется массивная Y-образная оптика с широкой соединительной полосой. В бампере хромированная вставки, соединяющая отдаленные хромом прямоугольные патрубки выхлопной системы.

В переработанном салоне — вертикальный центральный дисплей и полноценная цифровая панель приборов. Седану обещаны панорамная крыша с люком, девять подушек безопасности, кресла с функцией массажа, автопарковщик, камеры кругового обзора и адаптивный круиз-контроль.

В основе Hongqi H5 второго поколения новая архитектура FAW. Тогда как его предшественник использовал платформу Toyota Mazda6 третьей генерации. Габаритные размеры седана — 4988 х 1875 х 1470 мм. Колесная база — 2920 мм.

Седан Hongqi H5 второй генерации — первая модель марки, оснащенная новой гибридной системой собственной разработки. Она состоит из 1,5-литрового бензинового двигателя с тубронаддувом и электромотора. Совокупная отдача агрегатов 169 л.с. Также в моторной линейке 1,5- и 2,0-литровые бензиновые моторы мощностью 169 и 224 л.с. соответственно.

Основными конкурентами новинки на рынке называют Ford Mondeo, Volkswagen Passat, Nissan Teana и Honda Accord.