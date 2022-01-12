Автомобильное путешествие зимой: советы, как сделать поездку безопасной

Автомобильный туризм нынче не менее популярен, чем авиапутешествия, и преимуществ у него действительно много. Но чтобы ощутить их в полной мере, рекомендуем осуществить небольшую подготовку.

Путешествие на автомобиле, особенно если вы едете на отдых в пределах одной страны, имеет массу преимуществ. Мобильность, возможность составить маршрут по своему усмотрению и за одну поездку посетить несколько мест, а к тому же взять с собой все необходимое, не ограничиваясь лимитами ручной клади или багажа. А чтобы поездка прошла интересно и без проблем, к ней следует подготовиться. “Національна рада з безпеки дорожнього руху” подготовила ряд рекомендаций и советов, как сделать путешествие на автомобиле зимой не только интересным, но и безопасным.

Поскольку речь пойдет об автомобильном туризме, то давайте начнем именно с подготовки автомобиля. Думаем, не стоит напоминать, что автомобиль всегда нужно содержать в исправном состоянии, а с собой у вас должен быть необходимый минимум автомобилиста. Но все же к зимней поездке стоит подготовиться более тщательно.

Огнетушитель, аптечка, знак аварийной остановки, трос, светоотражающий жилет – это то, что должно быть в автомобиле всегда. Проверьте, не просрочена ли аптечка и огнетушитель, достаточно ли крепок буксировочный трос для вашего автомобиля. А жилетов пусть будет несколько.

Зимой не помешает добавить сюда провода для “прикуривания” аккумулятора от другого автомобиля. Вариант побогаче – компактное пускозарядное устройство, он же “бустер”, напоминающее павербанк для смартфона.

Минимальный набор инструментов также не помешает. Начните с проверки домкрата, баллонного ключа, буксировочного крюка. На современных автомобилях он вкручивается в специальное место, находящееся под специальной заглушкой в бампере. Как это сделать также лучше изучить заранее. Другие инструменты, как минимум набор отверток и ключей, а еще изолента, скотч, пластиковые стяжки, набор автопредохранителей тоже не будут лишними.

Проверьте состояние запасного колеса. Помимо того, что оно должно быть накачанным, посмотрите, как правильно его извлекать. Дело в том, что в некоторых моделях оно крепиться под днищем, а извлекается с помощью специального механизма. Ничего сложного, но, если этим “микролифтом” долго не пользовались, могут возникнуть сложности.

Автомобильный компрессор сможет выручить, если даже запаски с собой нет – при небольшом проколе подкачивая “раненное” колесо можно дотянуть до ближайшего шиномонтажа.

Если планируете ехать в горную местность (а скорее всего да), то пара цепей противоскольжения также не будут лишними.

Изо дня в день передвигаясь в черте города, мы годами можем обходиться без многого вышеперечисленного. Но просто попробуйте представить, как нелегко будет без этих вещей даже в случае банальной неисправности или прокола где-нибудь на дороге регионального значения поздним вечером в мороз? Все ситуации предугадать сложно, но такой “набор автомобилиста” в случае чего может упростить доезд до города или сервисной станции.

Маршрут лучше спланировать и изучить заранее. Более того, начните планирование с внимательного выбора дат и времени выезда и приезда. Постарайтесь избегать времени-пик (например, начало и окончание праздников/каникул, вечер пятницы и воскресенья). Времени, топлива и нервов в таком случае вы потратите больше, а выигрыша может и вовсе не быть. И скорее всего, придется коротать время в заторе, в компании таких же путешественников. По этой же причине лучше отказаться и от длительных ночных переездов. Это у водителей-дальнобойщиков график доставки и сроки, а у вас – отдых! Поверьте, ночной переезд после рабочей недели может быть тем еще испытанием. Итак:

Посмотрите, сколько займет весь маршрут по Гугл-картам и прибавьте к этому времени кофе-паузы (самое комфортное раз в три часа) и остановку на обед / ужин.

Если маршрут очень длинный подумайте о возможности ночевки. Не всегда хорошая идея форсировать длинную дистанцию за раз.

Проверьте, какой дорогой ведет навигация. По возможности старайтесь придерживаться крупных магистралей. За ними лучше следят и раньше чистят от снега, там лучше инфраструктура и мобильная связь, да и попутного транспорта в случае чего (а вдруг понадобится помощь) больше.

Не лишним будет и глянуть в Интернете отзывы об этих дорогах, ведь предупрежден – значит вооружен!

Дорога – это уже начало вашего путешествия и отпуска. Настройтесь на позитив и спокойный ритм и спокойно отправляйтесь в путь.

Отдых перед дорогой, пусть и не самой дальней, — это обязательный пункт. Восемь часов сна помогут вам восстановить силы и быть в случае чего, что называется, “в ресурсе”.

Заправьте автомобиль “до полного” (и впредь держите не меньше полбака), долейте жидкость омывателя согласно температуре воздуха, берите минус с запасом.

Старайтесь поддерживать стабильную среднюю скорость в рамках ПДД. Вкупе с продуманными и не очень частыми остановками такой ритм позволит вам довольно быстро и легко достичь цели.

Не совершайте рискованных обгонов! Не стоит демонстрировать вашу драйверскую удаль попутным и особенно встречным водителям.

Аккуратно работайте педалью тормоза. Никаких резких нажатий и торможений в последний момент. Начинайте тормозить заблаговременно, а если хотите лишь немного снизить скорость, то просто заранее отпустите педаль акселератора – автомобиль начнет понемногу сбавлять ход.

Плавно работайте рулем. Опять же, никаких резких поворотов и подруливаний. Все движения должны быть выверенными, плавными, но уверенными.

Соблюдайте рядность и дистанцию. Последнюю, конечно же, следует держать больше обычного, помните, что зимой важен каждый дополнительный метр.

Обращайте внимание, как едут местные. Может автомобиль впереди вас “плетется” не просто так? А потому, что впереди участок с гололедом, “кратер” в асфальте, дорожные работы и т.д.?

Зимняя дорога бывает изменчива, и тип покрытия (а значит и то, насколько оно скользкое) может меняться очень внезапно.

Черный лед – одно из самых опасных и коварных, что может попасться вам на пути. Это тонкий и невидимый глазу водителя слой льда на черном асфальте. Поэтому вам дорога кажется почищенной и хорошей, но на самом деле под колесами каток. Если поняли, что попали на такой участок, максимально плавно и спокойно сбавляйте темп. Дальше действуйте по обстановке. Если есть шанс, что дорогу скоро почистят/посыпят, лучше дождаться этого в безопасном месте. Обочина таким местом не является! Идеально – на АЗС или просто в стороне от дороги.

Если случилась поломка или форс-мажорная ситуация также ищите максимальное безопасное место, но не прямо у дороги. Помните, что та же широкая снежная обочина может быть обманкой и там на самом деле рыхлый снег, в котором автомобиль моментально застрянет.

Если в пути вас застала серьезная непогода, не испытывайте судьбу и поищите место, где можно ее переждать. Даже в простеньком придорожном кафе — это сделать лучше, чем в машине заторе или не дай Бог заметенной в сугробе.

Помните, что “победа любит подготовку”, и следуя этим советам вы сможете значительно облегчить и обезопасить свою поездку. Хорошей дороги и новых впечатлений!

Голова ГС «Національна рада з безпеки дорожнього руху» Мокан Андрій