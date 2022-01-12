Новая внешность и больше комфорта: Citroen обновил компактный кроссовер C5

У дилеров новинка появится летом этого года

Citroen провел плановый рестайлинг кроссовера C5, который впервые вышел на рынок в 2019 году. Модель кардинально переработали, чтобы она могла соперничать с более свежими представителями сегмента.

От предшественника рестайлинговый кроссовер отличается уменьшенной решеткой радиатора с иным наполнением и подсветкой, которая выполнена в форме светодиодных лент и визуально соединена с новыми фарами. Также стоит отметить новый росчерк дневных ходовых огней и наличие крупного логотипа марки. Передний бампер стал выглядеть более спортивно с выраженным воздухозаборником и хромированной планкой.

Среди других изменений – новые задние фонари и переработанный бампер, черные глянцевые крышки зеркал заднего вида и 18-дюймовые легкосплавные диски с оригинальным дизайном. Салон кроссовера также существенно переработали. Здесь появилась новая мультимедийная система с 10-дюймовым экраном, модернизированная центральная консоль с иным переключателем передач и сиденья Advanced Comfort с функцией подогрева и массажа.

Обновленный Citroen C5 Aircross будет предлагаться с бензиновыми, дизельными и гибридными агрегатами. Последний основан на двигателе PureTech 180 S&S, который дополнен электромотором и батареей на 13,2 кВтч. Мощность установки составит 222 л.с. В полностью электрическом режиме кроссовер сможет проехать до 55 км. В продажу новинка поступит летом этого года.