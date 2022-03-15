Автопарк ВСУ пополнился оригинальным вездеходом-амфибией (фото)

ВСУ и ТРО получают огромную поддержку от различных волонтерских организаций. К последним присоединились педагоги, врачи, дизайнеры, юристы, строители, ветеринары, психологи и люди других специальностей, готовые помогать тем, кто оказался в беде. Также в волонтерском движении принимают участие и медийные лица.

Активно помогает украинской армии известный шоумен Сергей Притула. Одним из аспектов его деятельности является создание так называемых «бандеромобилей», которых так бояться российские оккупанты. Один из них он недавно передал на передовую. Речь идет о мощном вездеходе-амфибии. Несмотря на компактные размеры, машина может ездить даже по болотам.

«Это вездеход-амфибия, и он уже ездит на наших позициях. Смешивает с болотом остатки элитных подразделений деклассированной армии страны-исторической ошибки. Мы купили его благодаря вам, потому что вы переводите средства на счета моего фонда. Хотите, чтобы подобных приколов было больше у Вооруженных Сил самой гостеприимной страны мира? Подключайтесь с сбору средств! Война продолжается. Сражаемся вместе на всех фронтах», – написал шоумен.