Автопилот и новая «мультимедийка» — представлен модернизированный Subaru Ascent

На рынке обновленный восьмиместный кроссовер появится осенью 2022 года

Subaru улучшила свою самую большую модель — трехрядный кроссовер Ascent. Среди новшеств — расширенный набор систем безопасности, мультимедиа и другая отделка салона. На рынке Ascent 2023 года появится этой осенью. Автомобиль будут предлагать в комплектациях Base, Premium, Onyx Edition, Limited и Touring.

Внешне модель 2023 года отличается от предшественника переработанной передней частью кузова с увеличенной решеткой радиатора, светодиодными фарами и агрессивным бампером. На корме ограничились новыми фонарями. Теперь они С-образные.

В стандартную комплектацию Ascent 2023 года входит новейшая версия технологии помощи водителю EyeSight и функция автоматического торможения. На скорости до 80 км/ч автомобиль может самостоятельно вырулить, чтобы избежать столкновения. Также доступна 360-градусная система кругового обзора. Сразу четыре камеры позволяют наблюдать за автомобилем с высоты птичьего полета.

Уже «в базе» новый Subaru Ascent укомплектован мультимедийным комплексом с 11,6-дюймовым сенсорным дисплеем, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Актуальное поколение даже в топовых комплектациях могло похвастаться экраном диагональю 8 дюймов. Также в стандартное оснащение входят: светодиодная оптика, система автоматического переключения дальнего света на ближний и напоминание о ремнях безопасности.

Специальная комплектация Onyx Edition выделяется эксклюзивным черным декором, специальными шильдиками и 20-дюймовыми легкосплавными колесными дисками с черной отделкой. В салоне — сиденья, обтянутые водоотталкивающим материалом Subaru StarTex с контрастной зеленой строчкой. Водительское кресло с электрорегулировками в 12 направлениях. Над головами пассажиров панорамный люк с электроприводом и сдвижной стеклянной панелью над передними сиденьями.

Под капотом у обновленного Subaru Ascent прежний 2,4-литровый бензиновый двигатель FA24F с турбонаддувом. Отдача агрегата — 260 л.с. Работает мотор в связке с вариатором TR690 и полным приводом.

Серийное производство кроссовера налажено на заводе Subaru в Лафайетте, штат Индиана, США. Там же собирают Impreza, Legacy и Outback.