Подводные камни «параллельного импорта» — новый автомобиль без официальной гарантии
После введения, так называемого «параллельного» импорта российские дилеры начали массово завозить новые автомобили из дружественных стран. Источниками такого серого импорта для россиян стали Турция, Китай, Армения и Казахстан.
Но как оказалось у таких автомобилей есть один недостаток. Попав на территорию РФ они лишатся заводской гарантии со всеми вытекающими из этого последствиями. Ранее «серым» импортом в Россию завозили электромобили Tesla. Теперь в этом списке автомобили практически всех мировых брендов, за исключением китайских.
Не исключено, что продавцы начнут предлагать клиентам собственные гарантии, добавляя их стоимость к ценнику. Или же может быть еще один вариант — продажа без гарантии, но со скидкой. В любом случае, рассчитывать на гарантийную поддержку от автопроизводителей владельцам «серых иномарок» не стоит.