Подводные камни «параллельного импорта» — новый автомобиль без официальной гарантии

Производители отказывают в гарантии автомобилям, ввезенным в Россию в обход санкций

После введения, так называемого «параллельного» импорта российские дилеры начали массово завозить новые автомобили из дружественных стран. Источниками такого серого импорта для россиян стали Турция, Китай, Армения и Казахстан.

Но как оказалось у таких автомобилей есть один недостаток. Попав на территорию РФ они лишатся заводской гарантии со всеми вытекающими из этого последствиями. Ранее «серым» импортом в Россию завозили электромобили Tesla. Теперь в этом списке автомобили практически всех мировых брендов, за исключением китайских.

Не исключено, что продавцы начнут предлагать клиентам собственные гарантии, добавляя их стоимость к ценнику. Или же может быть еще один вариант — продажа без гарантии, но со скидкой. В любом случае, рассчитывать на гарантийную поддержку от автопроизводителей владельцам «серых иномарок» не стоит.