Регистрации подержанных машин в Украине бьют рекорды – статистика

Автомобили с пробегом, импортированные в Украину из-за границы, всегда пользовались высоким спросом среди украинцев. А на фоне введения беспошлинной растаможки интерес жителей страны к таким машинам стал еще выше.

Только в июне на украинский учет поставили 84 200 подержанных легковых автомобилей. Это в 29 больше, чем продажи новых машин за тот же период. Если сравнивать данный результат с июнем 2021 года, то число регистраций выросло на 135%. Лидером рынка по-прежнему является марка Volkswagen, на счету которой 16 700 регистраций.

В ТОП-5 самых востребованных марок июня вошли:

Volkswagen – 16 700 регистраций;

Opel – 6800 регистраций;

Renault – 6700 регистраций;

Audi – 6000 регистраций;

Ford – 5500 регистраций.

Всего же с начала этого года на украинские номера перешли 264 500 подержанных легковых автомобилей, что на 35% больше, чем в первом полугодии прошлого года, сообщает «Укравтопром».