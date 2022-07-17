Автоприкол Chevrolet Camaro теперь можно купить за 170 долларов, но поездить на нем не получится

Классический Chevrolet Camaro Z28 1969 года выпуска появился в коллекции Lego

Датская компания Lego подготовила еще одну «игрушку для взрослых». С 1 августа в продаже появится конструктор маслкара Chevrolet Camaro Z28 1969 года. Информация о нем опубликована на официальном сайте производителя.

Всего за 170 долларов клиент получит возможность собрать точную копию самого известного из американских поникаров. Моделька доступна в черном цвете, но полосы на кузове могут быть черными, серыми или красными. У мини-Камаро действующий капот, под которым расположился двигатель V8, который также придется собрать. Также у модельки открывающиеся двери и поднимающийся капот с характерным спойлером на задней кромке. На выбор предложены классические или убирающиеся передние фары.

Вариант отделки салона один — красный. Рулевое колесо «рабочее». Над салоном зеркале — пара пушистых игральных костей. В набор также входят две таблички номерного знака. Еще один интересный момент, который не может не порадовать фанатов Lego и маслкаров — моделька может быть как купе с жестким верхом, так и крутым кабриолетом.