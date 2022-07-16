Продажи автомобилей в Европе упали до рекордного уровня – инфографика

Реализация новых легковых автомобилей в странах Евросоюза активно падает на протяжении последнего года. В июне рынок ушел в глубокое пике, опустившись до показателя 1996 года.

Так, по данным Европейской ассоциации производителей автомобилей (АСЕА), в отчетном периоде было продано 886 510 автомобилей, что на 15,4% меньше, чем годом ранее. Самый большой спад наблюдается в Германии, где реализация машин снизилась на 18,1%. Также ощутимо снизились продажи в Италии (-15%), Франции (-14,2%) и Испании (-7,8%).

Среди автопроизводителей больше всего от снижения спроса на автомобили пострадали Volkswagen Group и и Stellantis. В июне они продали на 25 и 21,1% меньше машин, чем за аналогичный период прошлого года.

Среди причин называют инфляцию, нарушение цепочек поставок автокомпонентов, дефицит автомобилей, который возник из-за нехватки микрочипов, и пандемию коронавируса, приведшую к длительным простоям предприятий.