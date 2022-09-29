Chevrolet Corvette превратили в скоростную двухместную лодку – видео

Очередное нестандартное творение неистовых тюнеров заметили на одном из пляжей Флориды (США). Речь идет о плавающем Chevrolet Corvette C7.

Водный суперкар визуально практически ничем не отличается от традиционного. Его даже не лишили колес и оптики. При этом он не является амфибией и может передвигаться только по воде. Это стало возможным благодаря установке 1,8-литрового двигателя Yamaha Marine высокой мощности, который позволяет лодке развивать скорость до 105 км/ч.

Отмечается, что плавающий Chevrolet Corvette можно взять в аренду по цене 350 долларов в час. Также его можно выкупить. Стоимость уникального водного суперкара на сайте Jet Ca начинается от 46 000 долларов. К тому же можно сделать лодку под заказ. В таком случае клиент имеет возможность выбрать как кузов для лодки, так и ее оснащение.