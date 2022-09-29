Прежняя моторная гамма и урезанный стайлинг: что предложит обновленный BMW Z4

На европейском рынке новинка появятся в ноябре 2022 года

Родстер BMW Z4 серии G29 пережил плановое обновление. Оно оказалось довольно скромным. Ограничились небольшими внешними изменениями и пересмотром уже имеющегося оснащения. Причина — низкие продажи. За четыре года на мировом рынке реализовано всего 55 000 автомобилей. Из них практически половина в США (17%) и Германии (26%).

Внешне обновленный BMW Z4 отличается новыми крупноячеистыми решетками в фирменных «ноздрях» и иными боковыми вставками в переднем бампере. Уже «в базу» включен обвес M Sport. При этом комплекты Advantage и Sport Line для родстера больше не доступны. Также с 17 до 18 дюймов увеличены колесные диски, а в кузовной палитре появились новые оттенки.

Интерьер сохранился в своем прежнем виде. Единственное изменение — «средняя» версия на всех рынках комплектуется спортивными сиденьями, рулевым колесом и педалями. Также в базе значатся М-подвеска и усиленные тормоза.

Таким образом, топовый BMW Z4 M40i теперь отличается от более дешевого sDrive 30i только серыми корпусами боковых зеркал заднего вида и трапециевидными патрубками выпускной системы. Такие родстеры комплектуются адаптивной подвеской и дифференциалом с электронноуправляемой блокировкой.

Моторная гамма осталась прежней. Базовая версия Z4 sDrive 20i оснащена 2,0-литровым турбированным четырехцилиндровым двигателем отдачей 197 л.с. и 320 Нм крутящего момента. Коробка передач — шестиступенчатая механическая или восьмиступенчатая автоматическая на выбор.

Средняя версия sDrive 30i комплектуется 2,0-литровым мотором, форсированным до 258 л.с. и 400 Нм. Коробка передач — автоматическая.

Топовый BMW M40i доступен с 3,0-литровым шестицилиндровым двигателем (340 л.с., 500 Нм) и тем же «автоматом». Для американского рынка мощность версии M40i составляет 387 л.с.

В Европе продажи обновленного BMW Z4 стартуют в ноябре этого года. В Германии минимальный ценник составит 48 500 евро.