Кабриолет Mercedes-AMG C 63 стал жертвой вандала (видео)

Незнакомец разбил боковое окно и убежал

В Instagram появилось видео, снятое в Пасадене, штат Калифорния, США. Видео очень короткое, но шокирующее. В ролике мужчина с длинной белой бородой подходит в кабриолету Mercedes-AMG C63 и разбивает боковое стекло со стороны водителя камнем.

Через несколько секунд в поле зрения камеры видеонаблюдения попал второй мужчина, по всей вероятности, владелец автомобиля. Он попытался преследовать вандала, но через несколько секунд остановился, дав ему скрыться с места происшествия.

На фото с салона кабриолета видно усеянное осколками водительское сиденье, обтянутое двухцветной натуральной кожей. Причина нападения остается загадкой. Как предположил один из комментаторов видео, это банальная зависть. Истинная причина станет понятной, когда местные власти идентифицируют личность преступника.

По всей вероятности, страховка покроет владельцу расходы на ремонт, но, как говорится, неприятный осадок останется.