Новый Ford Mustang снова показался перед премьерой

Официальная премьера маслкара седьмого поколения состоится на автосалоне в Детройте

Появление Ford Mustang под кодовым названием S650 американский концерн подтвердил в начале лета. Анонс новинки прозвучал во время объявления о дополнительных инвестициях в развитие производства на территории США. Объявление сопровождалось тизером и сообщением о том, что маслкар сохранит шестиступенчатую механическую коробку передач.

Новые изображения следующего Мустанга опубликовало издание Automotive News. На них закамуфлированный прототип маслкара. Автомобиль попал в объективы шпионских фотокамер во время дорожных тестов. Пони-кар сохранил знакомые очертания кузова с длинным капотом и короткой кормой, но оформление передней части кузова будет новым. На рынке, он как и прежде, будет доступен в кузове купе и кабриолет.

По инсайдерской информации, официальная премьера Ford Mustang следующей, седьмой генерации состоится в сентябре в рамках Североамериканского международного автосалона в Детройте (North American International Auto Show, NAIAS). Официального подтверждения этой информации нет. Напомним, что изначально дебют маслкара планировался 17 апреля 2023 года. Именно в этот день 59 лет состоялась премьера первого Мустанга.

По предварительным данным, следующий Ford Mustang сохранит нынешний набор силовых агрегатов — четырехцилиндровый наддувный EcoBoost объемом 2,3 литра и 5,0-литровый Coyote V8, доработанный для снижения вредных выбросов. Серийное производство спорткара начнется впервой половине 2023 года.

Также в семействе ожидается полноприводный гибрид и трековая версия для участия в гонках категории GT3. От гражданского поникара трековый Мустанг будет отличаться высоко установленным антикрылом.