Автоприкол Почти как настоящая — такую Ferrari может позволить себе каждый

Тираж «особого» купе ограничат 199 экземплярами

Компания Amalgam, занимающаяся выпуском масштабных моделей автомобилей, показала очередную новинку — купе Ferrari 296 GTB. Игрушечный автомобиль в масштабе 1:8 выглядит настолько реалистично, что его легко спутать с оригиналом.

В Amalgam говорят, что такого невероятного сходства им удалось достичь благодаря использованию оригинальных чертежей и высококачественных материалов. Не обошлось и без точного подбора краски. Он осуществлялся по заводским кодам Ferrari.

У масштабной модели такой же рисунок оптики, карбоновые вставки и тормозные суппорты. Двери открывают доступ в салон, проработанный до мельчайших деталей. Мини-версия Ferrari 296 GTB выглядит потрясающе и это неудивительно. По заявлению компании, на создание одной модели необходимо около 300 часов. При этом их собирают вручную.

Стоимость такого гибридного купе — 13 800 долларов. Тираж ограничат 199 экземплярами. В будущем британцы из Amalgam рассматривают возможность выпуска модельки в масштабе 1:12. Ожидается, что ценник на нее будет более доступным, а тираж — большим.