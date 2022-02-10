Таможенники рассказали, сколько «евроблях» оформили на льготных условиях

Лидером стала Закарпатская таможня

В Украине завершился период льготной растаможки автомобилей на иностранной регистрации, который длился на протяжении 180 дней (с 15 июня до 11 ноября 2021 года). Участники боевых действий на территории ООС и вовсе могли легализовать свои машины по специальным ставкам в течение 270 дней (до 8 февраля 2022 года). Многие владельцы таких автомобилей воспользовались этим предложением, но а остальных ждут штрафы.

По данным Государственной таможенной службы Украины, за указанный период было растаможено более 88 тысяч «евроблях». Это принесло в бюджет страны более 3 млрд гривен. Больше всего перевели на украинские номера сотрудники Закарпатской таможни – 15 195 единиц. Также высокие показатели у Киевской и Одесской таможни – 11 084 и 10 471 штук соответственно. Замыкают пятерку лидеров по растаможке машин Ивано-Франковская (6027 автомобилей) и Черновецкая (5636 машин) таможни.

Те, кто не воспользовался льготными условиями, и не перевел автомобили на украинские номера грозят довольно весомые штрафы. Взыскание за передвижение по дорогам страны на автомобиле с иностранной регистрацией составляет 8500 гривен. В случае повторного привлечения сумма увеличится до 17 000 гривен. Эти штрафы инспекторы полиции могут выписывать прямо на месте остановки. К тому же они имеют право изъять транспортное средство на штрафплощадку, а водителя лишить права управления автомобилем сроком на один год (ч.9 ст. 121 КУоАП).

Также правоохранители будут передавать информацию об автомобиле Таможенную службу Украины. Сотрудники этого ведомства, в свою очередь, будут составлять постановления о нарушении сроков ввоза, по которому штраф достигает 170 000 гривен. В случае неуплаты – автомобиль будет конфискован (ч.6 ст. 481 и ч.6 ст. 470 Таможенного кодекса).