Под капотом Subaru Forester нашли беличий тайник (фото)

Автомобили довольно часто обрывают жизни животных. Однако бывает и наоборот, когда действия братьев наших меньшие выводят из строя машины. Ярким примером тому является ситуация, которая произошла с владелицей Subaru Forester.

Американка Кэтлин Лафорс около недели была в отпуске. После возвращения домой она решила поехать в магазин. Прежде чем завести двигатель, женщина на всякий случай заглянула под капот машины. И вовсе не зря. Ведь все пространство моторного отсека оказалось заполнено грецкими орехами.

Судя о всему, их туда принесла запасливая белка, которая решила сделать из кроссовера своеобразное дупло. Кэтрин самостоятельно извлекла большую часть орехов, а спрятанные в труднодоступных местах ей помогли достать специалисты сервисного центра. Всего под капотом было припрятано белкой 558 грецких орешков.

В США автовладельцы часто сталкиваются с подобными ситуациями. Животные сносят в припаркованные у деревьев машины орехи, шишки и желуди, обустраивая запасники с едой на зиму. Например, в минувшем году житель штата Южная Дакота извлек из своего Chevrolet Avalanche почти 70 кг орехов.