Поезд переехал Tesla Model S – она «отряхнулась» и продолжила движение

На кузове машины нет ни царапины

Аварии с участием автомобилей и поездов случаются довольно редко. Ведь каждый водитель знает, насколько опасно нарушать ПДД на переездах и «подставляться» под состав. Но на днях сеть всколыхнуло видео подобной аварии, где главным героем стала Tesla Model S.

На ролике видно, как электромобиль выезжает на рельсы прямо перед самым поездом и, когда все затаили дыхание и ожидали, что произойдет столкновение, машина превратилась в деревянный макет. Состав проехал по нему, после чего произошло еще одно «чудо». Электрокар вернулся в исходное положение и, как ни в чем не бывало, продолжил движение.

Как вы уже поняли, это не реальная ситуация, а обычный монтаж. Но, согласитесь, сделан он безупречно и достоин вашего внимания. Автор этого шедевра неизвестен, но ролик был опубликован в паблике 2NCS в Instagram.