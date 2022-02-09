Как найти инспекционный фонарь на СТО, потерявшийся среди запчастей

На сегодняшний день предложение инспекционных фонарей разных производителей очень разнообразно. Механиков уже не удивить такими характеристиками фонарей, как яркость, водонепроницаемость и способность противостоять падениям и ударам. При создании новых инспекционных фонарей Philips серии Xperion 6000 инженеры руководствовались не только собственным опытом, но и прислушались к отзывам и пожеланиям профессиональных механиков.

Фонарь, который невозможно потерять.

В процессе общения с автомеханиками выяснился любопытный нюанс. Многие специалисты в среднем тратят до 10 минут на поиск выключенного фонаря, особенно во время длительных работ, когда вокруг располагаются инструменты и запасные части автомобиля. Для быстрого поиска новые фонари теперь окрашиваются в ярко-желтый цвет, который помогает быстро идентифицировать их среди других инструментов. А у фонаря Philips Xperion 6000 UV Pillar есть еще один «козырь в рукаве». Если фонарь хорошо «укрылся», достаточно нажать кнопку маленького пульта и фонарь сам подаст световые и звуковые сигналы.

Philips Xperion 6000 UV Pillar – помощник при малярных работах.

Флагманский фонарь новой линейки Xperion 6000 UV Pillar умеет очень многое. В компактном корпусе фонаря есть два источника света, а также ультрафиолетовый светильник. Основной модуль светильника работает в двух режимах: Eco (250 лм) и Boost (500 лм). Излучаемый свет имеет индекс цветопередачи 95 единиц, позволяющий производить осмотр лакокрасочного покрытия или выполнять малярные работы без вероятности ошибиться с цветом или его оттенками. Для удобства работы основной модуль может быть наклонен на 90 градусов. В свою очередь точечный светильник, расположенный в торце фонаря, излучает узконаправленный свет со световым потоком 180 лм. Наряду с точечным светильником в торце фонаря также размещена ультрафиолетовая лампа, позволяющая быстро определить утечку системы кондиционирования автомобиля. Для удобства работы фонарь оснащен эргономичной ручкой, поворотным крюком, а также магнитом.

Полная зарядка аккумулятора длится 4,5 часа, фонарь может непрерывно работать 4,5 часа в режиме Boost, 10 часов в режиме Eco и 12 часов как точечный фонарик. Класс ударопрочности фонаря – IK07, водонепроницаемость – IP65. Для удобства использования инспекционный фонарь оснащен цифровым индикатором остаточного заряда.

Еще четыре новинки новой серии фонарей.

Philips Xperion 6000 Pillar – упрощенная версия флагманского фонаря и подойдет тем, кому не нужен ультрафиолетовый светильник, светодиоды с высоким индексом цветопередачи и функция обнаружения. Модель 6000 Slim – идеальный инструмент для освещения труднодоступных мест автомобиля. К карманным фонарям, применяемым для первичных или быстрых обзоров, относится модель 6000 Pocket. Фонарь классической формы – Philips Xperion 6000 Line – излучает свет в трех режимах: Eco (150 лм), Boost (300 лм) и узконаправленный фонарь (120 лм). Как и все предыдущие модели, этот фонарь создан для тяжелых условий работы и сертифицирован по стандартам IK07 и IP54.