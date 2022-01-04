Посмотрите на бюджетный Lamborghini Aventador на базе Civic (видео)

Свой вариант спорткара построил житель Индии

Далеко не каждый может позволить себе управлять автомобилем мечты, но этот парень из Индии решил исправить ситуацию. Он построил свой собственный Lamborghini Aventador, который внешне очень схож с оригиналом. Конечно, со стороны техники он не составит конкуренцию оригинальной модели, но внимание на дороге точно привлечет.

В основу реплики спорткара лег Honda Civic восьмого поколения с 1,8-литровым бензиновым двигателем. Для мужчины созданный им Авентадор имеет особую ценность. На него ушло немало сил, времени и денег.

Чтобы создать то, что мы сейчас видим, Мадхья-Прадеш полностью разобрал «донорский» Сивик. Он создал кузов с нуля, используя несколько металлических стержней. Материалом для внешних панелей послужил стеклопластик. Внешне автомобиль выглядит довольно привлекательно, хотя о прочности кузова речь не идет.

Свое детище он прозвал «серебряной пулей». Автомобиль получил фары с дневными ходовыми огнями, 19-дюймовые легкосплавные диски, поднимающиеся вверх двери и выдвижную крышу. В салоне — максимальное схожие с оригиналом сиденья, рулевое колесо и дверные панели.