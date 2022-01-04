Mercedes представил электрический седан с запасом хода 1000 км

Серийную версию электрокара покажут в 2024 году

После длительной тизерной кампании, которая растянулась почти на 15 месяцев, Mercedes-Benz представил инновационный электрический седан Vision EQXX. Его позиционируют, как самую эффективную модель в линейке немецкой марки.

Дебютировала новинка в качестве концепта, а серийную версию электрокара намерены представить в 2024 году. В компании отметили, что это не просто прототип, а ходовая версия, которую планируют использовать для показательных заездов, с целью демонстрации внушительного запаса хода в 1000 км.

EQXX обладает высокой эффективностью экономии энергии. Модель получила легкий обтекаемый кузов и улучшенные аккумуляторные блоки. В основу электрокара легла платформа ММА с задним расположением мотора. В длину новинка достигает 4630 мм при колесной базе 2800 мм. Коэффициент аэродинамического сопротивления составляет 0,17, что на 30% меньше, чем у Tesla Model 3.

Достичь такого показателя эффективности помогло множество факторов. Начиная от массы электромобиля в 1750 кг и заканчивая использованием различных композитных материалов в конструкции концепта. Также не стоит забывать о ряде аэродинамических решений, которые были реализованы на новинке. В их числе закрытый воздухозаборник в переднем бампере, выдвижные дверные ручки, оптимизированные зеркала заднего вида и 20-дюймовые колеса из магниевого сплава, обутые в специальные шины.

В движение Vision EQXX приводит один электромотор, расположенный на задней оси, мощностью 204 л.с. Время разгона и максимальная скорость модели производителем пока не раскрыты. Запас хода обеспечивает батарея на 100 кВтч. Установленные на крыше 117 солнечных элементов добавят еще 25 км пробега в сутки.

Салон инновационной модели выглядит не менее стильно и рассчитан на четырех человек. Центральное место в нем занимает массивный 47,5-дюймовый сенсорный дисплей. Он объединяет в себе цифровую приборную панель, мультимедийную систему и навигатор. Отделка выполнена из экологически чистых материалов и тканей, полученных из переработанного пластика и других отходов.

Как рассказали в компании, во второй половине 2022 года они планируют вывести на дорожные тесты серийные прототипы новинки. Товарный вариант будет практически идентичен концепту, а вот имя он получит другое. Ожидается, что электрокар присоединится к семейству EQ.