Б/у авто Почти новый Mercedes-Maybach GLS отдают за бесценок – в чем причина

Пробег автомобиля составляет 624 км

В настоящее время одним из самых роскошных кроссоверов на рынке является Mercedes-Maybach GLS 600. Его стоимость начинается от 200 000 долларов, но у поклонников модели появился шанс приобрести ее в разы дешевле.

Дело в том, что один из экземпляров премиального кроссовера выставили на аукцион Copart. Автомобиль выглядит идеально и не имеет никаких видимых повреждений. В листинге указывается, что он полностью в рабочем состоянии и проехал всего 624 км. В чем же тогда подвох?

На торги GLS 600 попал потому, что у него отсутствует VIN-код. Скорее всего машина была угнана, а затем возвращена правоохранителями. Однако использовать ее владелец не может из-за удаления кода. Именно поэтому кроссовер списали и отправили на аукцион.

Представленный экземпляр имеет двухцветный окрас кузова, сочетающий темно-синий с серебристым оттенки. Салон отделан белой кожей, а под капотом установлен 4,0-литровый битурбированный двигатель V8 мощностью 550 л.с. и 730 Нм крутящего момента.