Посмотрите на заброшенный автосалон прямо посреди леса

Это бывший дилерский центр компании AMC, которая прекратила свое существование более 35 лет назад

История американской компании American Motors Corporation (AMC), производившей компактные малолитражные автомобили, завершилась в 1987 году. Но, как оказалось, в Северной Каролине существует дилерский центр марки и, как ни странно, все еще продает автомобили.

Конечно, назвать Collier Motors AMC полноценным центром назвать сложно. Скорее, это участок леса, практически, поросшего через сотни ржавых, полуразрушенных автомобилей. Буквально до прошлого года о его существовании знал только нынешний владелец Робби Коллиер.

Десятилетия простоя сделали свое. Некоторые автомобили приходится буквально выпиливать из-под деревьев. Одним из первых из «объятий леса» извлекли AMC Javelin 1970 года, через заднее крыло которого просос ствол дерева. Его приобрели отец и сын из Флориды.

Такая же участь постигла и белый AMC Pacer. Что извлечь автомобиль, пришлось вырвать его вместе с деревом, которое переплелось с листовой рессорой. По словам владельца центра, По крайней мере в трех случаях деревья проросли через моторный отсек, а у Jeep Grand Cherokee — через дыру в сцепке прицепа.

Несмотря на плачевное состояние дела у Collier Motors AMC пошли в гору. Посмотреть на уникальный автоцентр и подобрать что-то для себя съезжают любители классики из разных штатов. В последнее время владельцев нашли пять джипов. Один Wagoneer отправился в Вирджинию, в то время как еще один нашел дом в Нью-Йорке.

По словам Робби Коллиера, в салоне остается еще много «достойных» автомобилей, которые могли бы стать донорами, в частности, двигателя V8. Приобрести их можно, как минимум, до весны 2023 года.