Extreme E. Сезон-2022: На 50% больше гонок!

Ровно через два месяца после завершения Икс-При Юрского Периода в Дорсете участники собрались в Саудовской Аравии, чтобы начать второй сезон на электро-SUV. В отличие от первого сезона, Аль-Улу заменил Неом – проект инновационного транснационального города вблизи Красного моря и границы с Египтом.

Кроме Пустынного, зрителей ожидают Островный, Океанический, Медный и Энергетический Икс-При на территории Италии, Сенегала, Чили и Уругвая.

В качестве автомобиля все команды будут использовать традиционный «Одиссей-21», построенный на французском Spark. Два электромотора суммарно могут выдавать до 500 киловатт мощности, а батареей служит разработка Williams на 54 киловатт-часа.

Шасси с 3-метровой колесной базой крепится к трубчатому каркасу из ниобиума и кузову из натурального льняного волокна. 37-дюймовые колеса обуты в Continental CrossContact, в производстве которых также используются переработанные пластиковые бутылки.

Формат уик-энда изменился. Первая квалификация проходит традиционно в два хита по пять команд с раздельным стартом. Q2 формируется в две гонки по пять авто: в соответствии с четными и нечетными позициями в протоколе первой сессии. Шесть лучших разбиваются на два полуфинала, чтобы определить двух самых слабых, а остальные четыре разыгрывают одно вакантное место в финале сумасшедшей гонке. Баллы насчитывают по традиционной схеме топ-10 в воскресенье, а еще 5 бонусных – за лучшие секунды на супер секторе (отныне – вызов тяги).

К сезону 2 была анонсирована новая команда – McLaren в цветах Papaya Orange, что увеличило число команд-участниц до 10. Чемпион американского ралли-кросса Таннер Фауст и Эмма Гилмур будут бороться за коллектив. Acciona Sainz XE Team (Карлос Сайнс и Лайа Санс) и вице-чемпионы из Team X44 Льюиса Хэмилтона (Себастьен Лёб и Кристина Гутьеррес) оставили как ливреи, так и пилотский состав неизменным с предыдущего сезона, в то время как остальные обновили. В пилотском составе мы не увидим Чемпиона Мира по ралли-кроссу 2016 Маттиаса Экстрема, шведа сменил действующий победитель ралли-рейда «Дакар» Нассер Аль-Аттия. Сама же команда Abt Cupra оставила Ютту Кляйншмидт и изменила внешний вид болида. Традиционно по-другому выглядит и Hummer eV американцев из Chip Ganassi Racing Кайла ЛеДука и Сары Прайс. Genesys Andretti United (Тимми Хансен и Кейти Мэннингс) легко узнать по элементам насыщенного синего цвета. Действующие Чемпионы из Rosberg X Racing отныне в своем составе имеют полностью шведский дуэт Юхана Кристоферсона и Микаэлы Олин-Коттулински. Еще одна Чемпионка – Молли Тейлор – в последний момент была подписана JBXE, где и сменила Микаэлу в качестве напарницы Кевина Хансена. Коллектив Нико Росберга тоже немного обновил внешнюю цветовую гамму, а Дженсона Баттона и так все устраивает. За Veloce Racing Жана-Эрика Верня и Эдриана Ньюи продолжит выступления Ланс Вуллидж, с которым отныне будет выступать Кристина Джампаоли-Зонка. Саму гонщику из Канара в Xite Energy Racing (с неизменным Оливером Беннетом) сменила шведская юниорка Клара Андерссон. И сразу оба вышеназванных пилотес постигли неудачи: тест Андерссон на COVID оказался положительным, а Кристина ЖиЗет… Словом, вы все увидите сами в воскресенье с 13:30 в эфире «Первого Автомобильного», где и встретимся…