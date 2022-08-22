Роскошный Mercedes-Benz E-Class открыл купальный сезон (фото)

В городе Санта-Пола (Испания) владелец премиального седана Mercedes-Benz E-Class решил вытащить свою лодку из моря. Увы, он не рассчитал возможности автомобиля, за что и поплатился.

Судя по фото, которое опубликовало местное управление полиции, мужчина подогнал машину максимально близко к воде, а прицеп и вовсе полностью погрузил в нее. Он понадеялся на полный привод седана, но даже эта система не помогла выбраться. Ведь сцепление с мокрым песком практически отсутствует, тем более, что белоснежный E-Class обут в базовые дорожные шины.

Сколько седан простоял в таком положении – неизвестно. Во время патрулирования средиземноморского побережья его обнаружили полицейские. Они вызвали к месту команду спасателей, а водителю выписали штраф в размере 751 евро. Ведь езда на автомобиле по пляжу незаконна.