Как самому приобрести автомобиль из США: цена, растаможка

Цены на автомобили из США — Carfast Express | Как недорого транспортировать авто из Америки | Cертификация, растаможка автомобилей

Несколько лет назад путь покупки иномарок из других стран был сложным и тернистым. Автолюбители ограничивались мечтами и надеждами. И только некоторые отчаянные автовладельцы решались рискнуть и приобрести автотранспорт доступными способами. Сегодня покупка машины из Америки происходит просто и быстро, дает возможность без проблем получить желаемую модель в рамках выделенного бюджета. Машины привлекают покупателей приятными расценками и достойным техническим состоянием.

На аукционах США автомобильный ассортимент самый широкий и разнообразный в мире. Львиная доля автомобилей с небольшим пробегом или в эксплуатации 5-7 лет. Компания carfast-express.com поможет безопасно и выгодно купить авто из США в Киеве. Либо же, осуществить покупку понравившейся модели можно и самостоятельно.

Цены на автомобили из США

Не просто так авто из США завоевали симпатии автомобилистов:

подобающее качество бу автомобилей;

огромнейший выбор;

низкая стоимость подержанного автотранспорта.

Автолюбители однозначно экономят, выбирая американские машины. Но на сколько? Это зависит от наличия дефектов, степени повреждений, технического состояния, участников торгов, которые также хотят приобрести данный лот. Сколько можно сэкономить, выбрав авто из Америки в Киеве? Как минимум 30-40 % в сравнении с выбором аналогичного автотранспорта на домашнем рынке или в Европе.

Если машина на аукционе сильно повреждена, ее цена нередко начинается с 1$. По среднерыночным расценкам реализуются аукционные авто из США в достойном техсостоянии. В любом случае покупки в Америке дешевле, чем в Европе и Украине. И это утверждение распространяется на любые марки/модели авто с учетом нюансов логистики.

Как недорого доставить авто из Америки в любую точку мира

Ввоз иномарок в нашу страну не запрещен. Это могут сделать лично покупатели без помощи посредников. Чтобы пригнать авто из США в любую страну, в этом случае простому обывателю понадобится:

открыть визу в США;

полететь за океан и поучаствовать в аукционных торгах;

выиграть лот, выкупить машину;

доставить авто в американский порт;

переправить на торговом корабле автомобиль в свою страну.

На это мероприятие придется выделить время и деньги. Продумать каждый этап до мелочей. Заранее договориться с логистическими компаниями. Забронировать место на судне. Неопытным покупателям без связей и навыков будет невероятно сложно. Можно допустить массу ошибок, не учесть детали, что «выльется» в дополнительные проблемы и только «раздует» бюджет.

Более простое решение – приобретение авто из Америки под ключ с Carfast.express. Покупатель юридически защищен. Всеми вопросами сделки занимаются исключительно профессионально подготовленный штат. Риски возникновения проблем минимальны.

С компанией Carfast.express работают по простой схеме:

обращаются к подборщикам, которые по критериям заказчика подбирают лучшие автомобили;

после утверждения модели специалисты Carfast.express тщательно проверяют авто: история эксплуатации, пробег, угоны, юридическая чистота и т.д.;

сотрудники компании подают заявку на участие в торгах;

когда автомобиль выигран на торгах, клиент лично проводит международный платеж SWIFT для выкупа модели в Штатах;

транспортируют машину через океан в любую точку мира;

занимаются таможенной очисткой авто, сертификацией, постановкой на учет.

В любой момент клиенты связываются с представителями Carfast.express и выясняют дополнительную информацию, интересуются продвижением сделки, получают ответы на интересующие вопросы.

Зачем нужна сертификация автомобилей из Америки: как пройти

На территории Америки допускается соответствие автотранспорта как американским, так и европейским стандартам. Поэтому у машин могут быть указатели поворотов и оптика другого цвета. Однако в любой стране, все транспортные средства должны подчиняться евростандартам. Поэтому иномарки, пригнанные из США, обязательно проходят сертификацию.

Без сертификата соответствия автомобиль не допускают к растаможке. На самом деле, это не проблема. Если у машины есть отклонения от нормы, специалисты Carfast.express их заблаговременно устранят и автомобиль успешно пройдет экспертизу. Этим занимаются государственные лаборатории. Их несколько, сосредоточены в крупнейших городах. ТС обязательно должны соответствовать экологическим нормам Евро-5.

Для прохождения сертификации понадобится пакет документов:

title – техпаспорт ТС по американским законам;

invoice – документ, подтверждающий продажу автомобиля;

таможенная декларация;

таможенное удостоверение;

сертификат соответствия классу Евро-5;

паспорт автовладельца и ИНН.

Этого достаточно для сертификации автомобилей из США в Украине и других странах.

Основная информация о растаможке автомобилей из Америки

Иномарка готова к растаможке после получения сертификата соответствия. В таможенные платежи входит акцизный сбор, государственная пошлина, НДС. Автовладелец совершенно не переплатит, учитывая дополнительные расходы, так как цены на авто из США самые минимальные. Покупка аналога на домашнем рынке обойдется в два раза дороже.

Для таможенного оформления нужны свои бумаги:

техпаспорт из Америки автомобиля;

транспортная накладная;

договор, подтверждающий покупку авто;

сертификат соответствия экологическим нормам Евро-5;

паспорт и номер налогоплательщика.

Компания Carfast.express занимается не только иномарками. Здесь легко и просто заказать автомобиль из США под ключ. Но специалисты импортера позаботятся и о качественном таможенном оформлении по ускоренной программе.

Когда можно получить автомобиль из США

Продолжительное ожидание покупки – единственный грустный момент всего мероприятия. Доставка иномарок из США занимает порядка 1-2 месяцев. В среднем, достаточно 45 дней для получения долгожданного груза.

Покупатели пользуются специальными сервисами, позволяющими контролировать доставку автомобиля. Благодаря VIN-номеру авто заказчик отслеживает перемещение груза на выбранном маршруте.

Специалисты Carfast.express детальней объяснят все нюансы и стоимость доставки. Представители компании стараются не нарушить ни одного пункта договора с клиентом. Поэтому автомобили из Америки прибывают точно не позднее сроков, указанных в документе.

Как эксплуатировать машины из США: полезные рекомендации

Полноправный владелец американской машины тот, кто растаможил машину и зарегистрировал ее на себя. Если ездить на нерастаможенном авто, не получится выезжать на нем за границу или перепродать его другому владельцу.

Пока автомобиль не растаможен в вашей стране, он принадлежит американскому физическому или юридическому лицу. В случае возникновения спорных вопросов ничего не удастся добиться украинским законодательством – в этом случае оно бессильно. Поэтому автовладельцам рекомендуют не медлить с таможенной очисткой, как только машину доставят в его страну.

Если с сертификацией и растаможкой все в порядке – автомобиль из США регистрируют на себя в сервисном центре. Только теперь, когда получен техпаспорт и новые номера, машина принадлежит новому автовладельцу.

Более подробно обо всех нюансах покупки авто из США можно в любое время расспросить специалистов Carfast.express. Ребята отлично разбираются во всех тонкостях покупки, растаможки, сертификации, регистрации авто из США по всему миру.