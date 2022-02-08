Сложился как домино: обрушение автомобильного моста показали на видео

Для сноса конструкции понадобилось 120 кг взрывчатки

На западе Германии в рамках плановых работ демонтировали автомобильный мост через долину Ринсдорф, построенный 55 лет назад. Длина конструкции составляла 500 метров, высота — более 70 метров. Как заявили в дорожной службе, данный мост — самая большая конструкция, которую им когда-либо приходилось демонтировать.

Процесс сноса конструкции специально записали на видео. Это своего рода торжественное событие, поскольку для воплощения задуманного пришлось изрядно потрудиться.

На обрушение путепровода, ранее являвшегося частью автобана А45 понадобилось 120 кг взрывчатки, которую заложили в 2000 ниш опор равномерно по всей длине конструкции. Это было необходимо для того, чтобы все шестнадцать опор моста сложились равномерно.

Кроме сотрудников Федеральной дорожной службы Германии за происходящим следили многочисленные зрители. Все прошло согласно графику. Кроме старого моста, никто не пострадал. Движение по новому путепроводу открыли в декабре 2021 года.