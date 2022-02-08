Премьера в Украине: Открыт предзаказ на внедорожник нового формата 3/4 – HAVAL DARGO

Официальный дистрибьютор автомобилей HAVAL и Great Wall в Украине открывает предварительный заказ на внедорожник нового формата 3/4 – HAVAL DARGO. Воспользуйтесь возможностью стать одним из первых владельцев современного и мощного внедорожника, который не похож на других ни внешним видом, ни силой характера.

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Популярная индивидуальность: За что покупатели любят DARGO?

Если Вы спросите, почему именно этот внедорожник приобретает стремительную популярность на рынке Китая, мы ответим: ведь это HAVAL, а HAVAL умеет удивлять потребителей и предлагать технологические продукты, которые отвечают потребностям нового времени.

С появлением HAVAL DARGO связывают появление совершенно новой автомобильной категории 3/4, которая на шкале классификации автомобилей находится между функциональностью городского SUV (2/4) и высокой проходимостью истинного внедорожника (4/4). Само сочетание преимуществ двух разных категорий SUV в одной модели делает HAVAL DARGO уникальным и не похожим на других.

Через дифференциацию новинка открывает эру персонализированных внедорожников, которые могут адаптироваться под разнообразный образ жизни потребителей. Едете на работу или путешествуете за городом, мчитесь по идеальному шоссе или пытаетесь обуздать дикое бездорожье – для DARGO нет разницы куда или как, ведь он может двигаться вперед там, где другие останавливаются. И в этом ему помогает мощный набор внедорожных опций: полный привод 4WD, блокировка дифференциала, система всестороннего внедорожного обеспечения с 8 режимами вождения (ПЕCOК, ЭКО, СПОРТ, СНЕГ, ГРЯЗЬ, ПОЛЕ, ГРАВИЙ, ВЫБОИНЫ) и внедорожный круиз-контроль. Кроме того, конструкция короткого переднего свеса обеспечивает более точное управление автомобилем, а также значительно улучшает уровень проходимости транспортного средства. Клиренс модели составляет 200 мм, угол заезда – 24°, а угол съезда – 30° и с такими параметрами можно смело отправляться туда, куда только пожелаете.

Индивидуальность модели отчетливо выражена также и в современном урбанистическом дизайне с оригинальными геометрическими формами, подчеркивающими ощущение мощной силы. Как стронгмен, он выглядит не только доминантно, но и модно. Светодиодная головная оптика стилизована под “око Земли”, мускулистые боковые линии, оформление колесных арок декоративными заклепками и динамические LED задние фонари, выполненные в футуристическом стиле Skyline, создают неповторимую дизайнерскую идентичность модели, которая зажигает сердца с первого взгляда.

Новинка-фьюжн: как дикий и мощный DARGO олицетворяет интеллектуальную изысканность

Попав на борт DARGO, сразу замечаешь изысканный дизайн интерьера, сочетающий в себе ощущение будущего уже существующих здесь и сейчас автомобильных технологий. Новый комфортабельный опыт вождения дарит трехэкранная интеллектуальная связь, воплощенная в 10,25-дюймовой приборной панели, 12.3-дюймовом сенсорном экране и проекционном дисплее W-HUD. Ультрасовременный модуль переключения передач, выполненный в интеллектуальном стиле, придает премиальности интерьеру, а также обеспечивает более плавное и удобное управление.

Созданный на новой платформе L.E.M.O.N., DARGO, как и предыдущие интеллектуальные модели HAVAL, применяет функции автономного вождения уровня L2, обеспечивая более легкое и безопасное вождение. В базовой версии установлен адаптивный интеллектуальный круиз-контроль, интеллектуальное управление в поворотах, система экстренного торможения AEB, информирование о дорожных знаках (TSR), система помощи при движении в пробке (TJA) и система удержания в центре полосы движения. В топовой версии дополнительно появляется полностью автоматический парковщик, система предупреждения столкновения и препятствия сзади, а также система экстренного торможения при обнаружении препятствия на перекрестке.

Неповторимый опыт вождения за рулем DARGO гарантирован благодаря “гибридному” сочетанию комфортабельности городского кроссовера и дикого характера внедорожника 4х4. Новинка-фьюжн появится в автосалонах HAVAL уже в марте и будет предлагаться в двух комплектациях High и TOP с 192-сильным двигателем и автоматической трансмиссией 7DCT мокрого типа с двойным сцеплением. Цена на модель стартует от 960596 грн.*

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*Цена указана на модель HAVAL DARGO в комплектации High и актуальна по состоянию на 14 января 2022 года. Актуальные цены на модель уточняйте у менеджеров HAVAL. Список дилерских центров HAVAL Вы найдете по ссылке https://haval-ukraine.com/ua/dealers.html