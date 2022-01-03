Старенький Mercedes-Benz оснастили самодельным штурвалом как у Tesla (видео)

Классический руль оказался гораздо удобнее

Tesla продолжает регулярно удивлять и внедрять нечто новое в свои электрокары, но так ли все эти функции нужны и удобны — история умалчивает. Пришло время разобраться насколько штурвал Tesla Model S удобнее классического круглого рулевого колеса.

Журналисты издания Carwow решись на очень необычный эксперимент. Они оснастили старенький Mercedes-Benz S-класса самодельным штурвалом вместо руля, чтобы показать насколько это удобно. Мерседесу просто отпилили часть рулевого колеса, в остальном ничего менять не стали.

После таких сложных манипуляций, один из сотрудников редакции должен был отправиться на тест, который включал преодоление поворотов, езду по прямой и объезд препятствий. То, что вышло из эксперимента можно посмотреть в ролике, но если резюмировать вкратце, то рулевому колесу лучше оставаться круглым.