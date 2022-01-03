Украинский экипаж на Renault Kerax достойно начал «Дакар 2022»

В Саудовской Аравии 1 января стартовал самый сложный в мире ралли-рейд «Дакар 2022». В этом году он уже 44-й по счету и занесен в официальный календарь Чемпионата мира. Нашу страну здесь представляет команда Киевского городского автомотоклуба (КГАМК). В состав команды вошли президент КГАМК, известный гонщик и многократный рекордсмен Сергей Малик, а также опытные спортсмены Любомир Шумаков и Сергей Мартовенко.

Команда выступает в серии Dakar Classic, в которой принимают участие автомобили до 2000 года выпуска. В данном случает наши ребята едут на заряженном грузовике Renault Kerax D-50 с двигателем мощностью 700 «лошадок».

1 января прошел т. н. пролог, короткий спецучасток, на котором определялись стартовые места на первый, по-настоящему боевой этап. В итоге 2 января украинская команда стартовала с 13- й позиции в грузовом зачете. Длина маршрута составила 514 км, из них на спецучастки пришлось 333 км. Дорога выдалась нелегкая – жесткие камни, трамплины, коварные камни. Вот так характеризует гонку Сергей Малик на своей страничке в Фейсбук.

Однако наши ребята дошли до финиша без поломок. Более того, заняли 7-е место среди грузовиков и 65-е в общем зачете. Интересно, что из соперников, которых обогнала команда на КГАМК на Renault Kerax был уникальный двухкабинный DAF 3300 команды DeRooy, имеющий два двигателя. Также остался позади и MAN L90 STA. А выиграл этап Андре Альфано на Mercedes-Benz Unimog.

3 января участников Dakar Classic ожидает по-настоящему марафонский этап, протяженностью 700 км. Гонщики стартуют в 7 утра, а финиширует около 19-00. Пожелаем нашим удачи, тем более, что экипаж едет без технической поддержки и в случае чего может рассчитывать только на свои силы.