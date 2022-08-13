Toyota GR86 загорелась через 12 часов после четырехмесячного ремонта

Причиной возгорания мог стать мотор

В Южной Калифорнии произошёл досадный инцидент с участием спорткара Toyota GR86 — автомобиль загорелся прямо во время движения. Видео произошедшего опубликовал в Instagram пользователь под ником JZX_JK, он же владелец сгоревшей «двухдверки». По его словам, возгорание произошло через 12 часов после того, как он забрал свой GR86 из автосалона после четырехмесячного ремонта.

Причина пожара, как и ремонта не уточняется. В интервью Carscoops владелец пообещал поделиться подробностями, когда все прояснится. При этом он добавил, что намерен подать в суд на дилерский центр Toyota, который отремонтировал его автомобиль.

Отвечая на предложение представителя Toyota USA обсудить инцидент, владелец спорткара написал, что уже сообщил о произошедшем в NHTSA. Также он отправил жалобу на дилерский центр компании в Better Business Bureau, некоммерческую организацию, которая занимается продвижением доверия к рынку.

Недавно своими проблема со спорткаром поделился Блейк Альварес из Аризоны. Двигатель его GR86 вышел из строя, якобы из-за прокладки, которая заблокировала маслоприемник. О подобных проблемах с Toyota GR86/Subaru BRZ сообщают и другие владельцы.

В Toyota ситуацию не комментируют. Как заявил представитель производителя, в настоящее время у компании «нет дополнительной информации, которую можно было бы предоставить». Интересно, что несмотря на все сообщения о проблемах с Toyota GR86 никаких отзывов или сервисных компаний объявлено не было.