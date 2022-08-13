Ошибка Google Maps чуть не стоила жизней семье в Австралии

Приложение направило путешественников по бездорожью в австралийскую глубинку

Полиция Нового Южного Уэльса, Австралия, сообщила об инциденте, виновником которого стало приложение Google Maps. Путешествуя на своем Hyundai Tucson, семья застряла в австралийской глубинке на два дня, после того, как Google Maps направил их по неверному маршруту.

Как сообщается, поиски пропавших начались 8 августа, после того, как семейство не вернулось в Пэксэлд из поездки в Квинсленд. Несколько агентов и волонтеров исследовали Тибубарру, Брокен-Хилл, Вилканнию, Пэксэдл и прилегающие районы.

Обнаружить пропавших удалось только на следующий день. Поисково-спасательный вертолет заметил их Hyundai Tucson примерно в 50 км к югу от Тибубарру. Автомобиль увяз на грунтовой дороге вдали от закрытого шоссе, по которой их направили Google Maps. Из-за отсутствия сотовой связи вызвать помощь путешественники не смогли.

Как рассказал глава семейства Дариан Аспиналлом, они часами ходили, пытаясь найти помощь, но безуспешно. Но самое страшное, что в запасе у них был только один литр воды на всех. К счастью по дороге им встретилась лужа, что и позволило не умереть от обезвоживания. Семейство усталых, испуганных, но живых Аспиналлов на вертолете доставили в безопасное место.