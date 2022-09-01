Велосипед вместо эвакуатора: китаец показал необычный способ перевозки машины

Житель города Харбин (Китай) решил сдать на утилизацию свой сити-кар Suzuki Alto Lapin. Однако вызов эвакуатора оказался слишком дорогим, поэтому мужчина решил сэкономить.

Он погрузил автомобиль, длина которого составляет 3395 мм, на грузовой велосипед и самостоятельно довез его до пункта сбора металлолома. Чтобы хоть немного снизить вес (он составляет 750 кг), китаец снял с авто все ключевые узлы и агрегаты. Трехколесный ровер предназначен для перевозки грузов, но машину на нем транспортируют впервые.

Закрепили автомобиль на велосипеде специальными ремнями. Несмотря на разницу в габаритах, держится эта конструкция вполне уверенно. Путь предприимчивого мужчины пролегал через центр города, где он привлек к себе всеобще внимание. Один из жителей снял короткое видео и опубликовал его на Youtube-канале NowThisNews.