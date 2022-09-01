Автомобиль и инструменты помогают восстанавливать разрушенную войной инфраструктуру Украины

Во время боевых действий в Бородянском районе под Киевом снаряд попал под фундамент детского садика. В результате попадания серьезные повреждения получила левая часть здания – поврежден фундамент, крыша, игровая комната и детская спальня.

За восстановление детского садика в селе Озера взялись волонтеры БФ «Район #1» при поддержке компании StanleyBlack&Decker, которая предоставила фургончик Ford Transit Connect и профессиональный строительный инструмент Dewalt. Закончить ремонт детского садика планируют до конца сентября.

Передача автомобиля и строительных инструментов – это уже третье мероприятие в рамках проекта «Гражданский ленд-лиз». Так, компанией StanleyBlack&Decker недавно были переданы различные электроинструменты Иванковской громаде. Таким образом была сформирована так называемая «библиотека электроинструментов». Люди, которые отстраивают или ремонтируют поврежденные рашистами дома, могут обратиться в сельсовет и бесплатно на некоторое время получить необходимый им инструмент. Также переданные инструменты Dewalt и Stanley будут использоваться работниками коммунальных предприятий для восстановления поврежденной инфраструктуры Иванкова.