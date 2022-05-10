Автошкола не нужна: украинцам разрешат самостоятельно изучать ПДД

МВД выступило с очередной инициативой, которая напрямую касается автомобилистов. В частности, в ведомстве предложили разрешить будущим водителям самостоятельно изучать теоретическую часть программы.

По словам заместителя министра внутренних дел Богдана Драпятого, аналогичную схему подготовки водителей используют в Великобритании, Испании, Нидерландах и Бельгии. В этих странах автомобилистам разрешено изучать ПДД без посещения автошкол. На основе их опыта и был разработан законопроект №7354, который на данный момент уже передан в комитеты на рассмотрение.

Чиновник отметил, что при этом будет ужесточен контроль за сдачей экзаменов на права. Для исключения коррупционных моментов, в этом проекте закона содержится ряд пунктов, предусматривающих введение ответственности для сотрудников СЦ МВД за нарушение порядка проведения экзаменов.

КУоАП будет дополнен двумя новыми статьями, предусматривающими административную ответственность:

ст. 127-3 – нарушение порядка подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей транспортных средств. Штраф от 17 до 34 тысяч гривен;

ст.127-4 – нарушение порядка государственной аккредитации заведений, проводящих подготовку, переподготовку и повышение квалификации водителей транспортных средств, аттестации их специалистов и порядка оформления или выдачи водительского удостоверения. Штраф от 8500 до 17 000 грн.

«Таким образом, с одной стороны, мы предлагаем либерализовать процесс подготовки к теоретическому экзамену, а с другой сделать невозможным коррупционную составляющую путем введения административной ответственности в сфере подготовки и допуска водителей к управлению транспортными средствами»‎, – отметил Драпятов.