В Житомирской области открыли еще одну временную переправу

«‎Укравтодор»‎ завершил работы по строительству временной переправы на автомобильной дороге Р-02 Киев – Иванков – Овруч. Она обустроена рядом с разрушенным мостом.

Движение переправой через реку Грезля осуществляется в реверсном режиме. Как заявили в ведомстве, этот путепровод является важной транспортной артерией Коростенского района Житомирской области и Вышгородского района Киевской области. Это самый короткий путь для ввоза товаров первой необходимости.

Отметим, что ранее в Житомирской области был обустроен временный проезд на автодороге М-21 Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский. На этой переправе, которая также обустроена рядом с разрушенным мостом, проезд разрешен в две стороны, без ограничений для грузового транспорта.