Украинцы поставляют в США эксклюзивные «Гелендвагены» (фото)

Эксклюзивные автомобили для американского рынка изготавливают умельцы из Житомира

«ТопЖыр» опубликовал снимки уникального шестиколесного Mercedes G-Class 6X6, построенного мастерами из Житомира. Автомобиль разработан специально на рынка США авторами YouTube-канала Джипы Монстры.

Свой «американский» бизнес команда Александра Полищука наладила несколько лет назад. Еще в 2019 году украинский Mercedes G-Class 6X6 сфотографировали на улицах Майами. Есть такой шестиколесный «монстр» украинской сборки и у Александра Усика. Свой Mercedes-Benz G63 AMG 6×6 боксер приобрел после победы над Энтони Джошуа.

Новая работа житомирских мастеров уже в ближайшее время отправится заказчику в Америку. Основой для трехосного «Гелика» стал G65 AMG 2017 года выпуска. Стоимость проекта и другие подробности обещают чуть позже. А пока просто гордимся тем, что и у нас есть чем удивить «заграницу» и пересматривает работы мастеров в YouTube.