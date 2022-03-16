Новости АвтоВАЗ поднимает цены на автомобили и отправляет сотрудников в отпуска

Автоконцерн всеми силами пытается удержаться на плаву

Российский АвтоВАЗ отправляет сотрудников в трехнедельный отпуск из-за проблем с поставками электронных компонентов. Отдыхать «автовазовцы» будут с 4 по 24 апреля. Официальная причина — «недопущение значительного сокращения заработка сотрудников».

В руководстве концерна планируют использовать этот период «для накопления необходимо запаса компонентов для обеспечения более стабильной работы предприятий». Где именно планируют раздобыть ставшую недоступной из-за санкций электронику, не уточняется.

Напомним, что конвейеры завод АвтоВАЗ в Тольятти и Ижевске, на которых собирают Lada Granta и Lada Niva, остановились 5 марта. Возобновить производство планировали 11 марта, но, как стало известно, конвейеры включат только на три дня — с 16 по 18 марта.

А пока производство стоит концерн второй раз за месяц поднял рекомендуемые розничные цена на «Лады». Так выглядят экономические санкции в действии.